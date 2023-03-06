Матч между Ураканом и Сан-Лоренцо в чемпионате Аргентины ознаменовался скандалом – не обошлось без драки.

В конце игры между футболистами обеих команд вспыхнула массовая драка – они пытались едва не задушить друг друга, из-за чего арбитр показал аж 4 красные карточки.

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Впрочем, на этом конфликт не был исчерпан. По информации Marca со ссылкой на TyCSports, после игры представители Сан-Лоренцо не смогли принять душ. Президент Уракана подтвердил, что воду отключили в обеих раздевалках.

Из-за этого игроки Сан-Лоренцо покидали пределы стадиона в шлепанцах, с накинутыми полотенцами на плечи. Как только команда отъехала со стадиона, воду включили в раздевалке гостей.

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