Уолсолл принимал Гиллингем в рамках Лиги 2 (четвертый дивизион Англии). Гости в середине первого тайма остались без тренера Кита Маллена.

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Игрок Гиллингема выпустил мяч за боковую линию, и соперник хотел побыстрее выполнить аут. 57-летний Мален не придумал ничего лучше, чем сделать подножку вингеру Тому Ноулзу. Рефери такую выходку в стиле школьника оценил прямой красной карточкой.

Без наставника Гиллингем развалился, потерпев поражение 1:4. Впрочем, команда остается в зоне плей-офф за повышение.

Keith Mullen sent off! ? Looked like he was trying to stop the ball but catches the player! pic.twitter.com/calgEuFYoF — Matt Phipps (@MJPhippsy) October 14, 2023

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