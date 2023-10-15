Тренер получил прямую красную за подлый фол в стиле школьника – видео курьеза из Англии
Матч английской трясины привлек внимание футбольного сообщества благодаря абсурдной ситуации.
Уолсолл принимал Гиллингем в рамках Лиги 2 (четвертый дивизион Англии). Гости в середине первого тайма остались без тренера Кита Маллена.
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Игрок Гиллингема выпустил мяч за боковую линию, и соперник хотел побыстрее выполнить аут. 57-летний Мален не придумал ничего лучше, чем сделать подножку вингеру Тому Ноулзу. Рефери такую выходку в стиле школьника оценил прямой красной карточкой.
Без наставника Гиллингем развалился, потерпев поражение 1:4. Впрочем, команда остается в зоне плей-офф за повышение.
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