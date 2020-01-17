Тренер Овьедо прокомментировал дебют Лунина в команде – наставник не считает ошибку украинца ключевой в поражении

Главный тренер Овьедо Хавьер Росада оценил действия своих подопечных в матче 23 тура Сегунды против Альмерии (0:2).

"Мы сыграли так, как и планировали. Мы понимали, куда мы приехали. Мы были едиными и, если не считать эпопею вокруг подписания Лунина, нас почти никакие вопросы не беспокоили.

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Команда справилась хорошо, мы неплохо выглядели индивидуально, смогли сдержать давление. Я представляю большой клуб, но я должен сосредоточиться только на подготовке к матчам. Боюсь, мы слишком много играем, и молодые игроки к этому не готовы.

Да, мы допустили ошибку во втором голе, конечно, но для меня первый гол стал ключевым в матче. Игроки – тоже люди, и временами такое случается... Я могу только похвалить их, мы продолжаем работать, потому что в воскресенье у нас есть важная задача, и мы должны ее выполнить", – цитирует Росаду официальный сайт Овьедо.

Напомним, матч против Альмерии стал дебютным для Андрея Лунина в составе астурийцев, однако удачным его трудно назвать – украинец стал одним из главных виновников второго гола.

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