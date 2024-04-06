Уже на 6-й минуте Верес "размочил" счет с пенальти. Приймак скосил Янакова, который и исполнил приговор. До перерыва хозяева забили еще дважды. Один мяч отменили из-за офсайда, а вот к эффектному удару Гайдучика вопросов не было. Николай еще запомнился курьезным замыканием дальней стойки.

Верес разгромил Оболонь и возглавил группу аутсайдеров УПЛ – промахи по пустым воротам не стали проблемой

После отдыха Верес упускал моменты, дважды бил в каркас, но таки довел дело до разгрома. Еще один красивый гол ровенчан в активе Яго Сикейры – 3:0.