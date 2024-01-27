"У меня было тяжелое время в Динамо Загреб. Я не играл долгое время и мне хотелось быть в коллективе, именно поэтому я выбрал Полесье. Потому что я знал ребят, знал, что команда всегда хочет побеждать и мне это очень интересно.

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В Загребе сначала все было хорошо, когда я только перешел – я играл во всех матчах. А когда сменился тренер, тогда началось очень тяжелое время и меня отстранили от команды. Я тренировался два раза в неделю с молодежной командой, потому что у них игры, а остальное время – сам. Ужасно.

Я сам не понимал, что там случилось. Мы отыграли матч, после игры ребята уже переодевались и я набрал свою семью, говорил с отцом. После этой игры у нас было восстановление, мне позвонил спортивный директор и сказал, что меня отстранили от команды. И это при том, что я ни разу не разговаривал с главным тренером. И еще до этого была игра с Осиеком, когда он меня заменил на 25-й минуте. После этого момента он также со мной не разговаривал.

Что интересного я о себе услышал? Что не отдавался на 100 процентов команде. То, что не переживал за результат. И еще написали, что я был голый – якобы на это обиделся тренер. Но самым обидным было то, что я не отдавался на 100% и не переживал за команду. Это вообще не так. Я очень волнуюсь, когда команда проигрывает – я не знаю, как себя вести и всегда жду новой игры, чтобы доказать, что мы сильная команда. В моей карьере такая ситуация возникла впервые.

А из полезного... Динамо Загреб – сильная команда, там очень качественные игроки, меня хорошо приняли, мы играли в квалификации Лиги чемпионов. Поэтому для меня это большой урок, как проходить такой период, тяжелый период.

Что могу посоветовать футболистам, которые окажутся в подобной ситуации? Не разговаривать после игры по телефону. Бывают тяжелые времена и нужно больше работать, не думать об этом и знать, что дальше будет лучше", – цитирует Михайличенко официальный сайт Полесья.

Напомним, 26-летний защитник подписал с житомирянами контракт до 30 июня 2026 года.

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