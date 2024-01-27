"У мене був важкий час в Динамо Загреб. Я не грав довгий час і мені хотілося бути в колективі, саме тому я вибрав Полісся. Тому що я знав хлопців, знав, що команда завжди хоче перемагати і мені це дуже цікаво.

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У Загребі спочатку все було добре, коли я тільки перейшов – я грав у всіх матчах. А коли змінився тренер, тоді почався дуже тяжкий час і мене відсторонили від команди. Я тренувався два рази на тиждень з молодіжною командою, тому що в них ігри, а решту часу – сам. Жахливо.

Я сам не розумів, що там трапилось. Ми відіграли матч, після гри хлопці вже переодягались і я набрав свою родину, говорив з батьком. Після цієї гри у нас було відновлення, мені зателефонував спортивний директор і сказав, що мене відсторонили від команди. І це при тому, що я ні разу не розмовляв з головним тренером. І ще до цього була гра з Осієком, коли він мене змінив на 25-й хвилині. Після цього моменту він також зі мною не розмовляв.

Що цікавого я про себе почув? Що не віддавався на 100 відсотків команді. Те, що не переживав за результат. І ще написали, що я був голий – буцімто на це образився тренер. Але найприкрішим було те, що я не віддавався на 100% і не переживав за команду. Це взагалі не так. Я дуже хвилююсь, коли команда програє – я не знаю, як себе вести і завжди чекаю на нову гру, щоб довести, що ми сильна команда. У моїй кар'єрі така ситуація виникла вперше.

А з корисного... Динамо Загреб – сильна команда, там дуже якісні гравці, мене гарно прийняли, ми грали у кваліфікації Ліги чемпіонів. Тому для мене це великий урок, як проходити такий період, тяжкий період.

Що можу порадити футболістам, які опиняться в подібній ситуації? Не розмовляти після гри телефоном. Бувають тяжкі часи і потрібно більше працювати, не думати про це і знати, що далі буде краще", – цитує Михайліченка офіційний сайт Полісся.

Нагадаємо, 26-річний захисник підписав з житомирцями контракт до 30 червня 2026 року.

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