"Я Андрей Новак, тренер вратарей Миная, Украина. Хочу обратиться к российским вратарям, футболистам, тренерам и менеджерам. В первую очередь хочу пожелать вам, чтобы вы и ваши семьи никогда не переживали ужасов, которые сейчас переживает наша родная Украина.

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Ваша страна убивает мирных жителей, детей. Женщины вынуждены рожать детишек не в роддомах, а бомбоубежищах. С грудничками вынуждены прятаться там от авиадуаров вашей страны. Поверьте – то, что происходит в Украине, очень страшно. Весь мир не может лгать. В ваших силах помочь остановить это. Пожалуйста, не молчите, говорите", – попросил Новак в видеообращении.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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