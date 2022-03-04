"Я Андрій Новак, тренер воротарів Миная, Україна. Хочу звернутися до російських воротарів, футболістів, тренерів і менеджерів. В першу чергу хочу побажати вам, щоб ви та ваші сім'ї ніколи не переживали тих жахіть, які зараз переживає наша рідна Україна.

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Ваша країна вбиває мирних жителів, дітей. Жінки змушені народжувати діточок не в пологових будинках, а бомбосховищах. З грудничками змушені ховатися там від авіадуарів вашої країни. Повірте – те, що відбувається в Україні, дуже страшно. Весь світ не може брехати. У ваших силах допомогти зупинити це. Будь ласка, не мовчіть, говоріть", – попросив Новак у відеозверненні.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. ЗСУ тримають оборону та дають гідну відсіч ворогам. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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