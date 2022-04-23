"Когда роддом разнесли, я был на базе Яруда. Президент этого клуба собрал добровольцев, и мы сразу же поехали в эту больницу. Это было, пожалуй, самое страшное. В разрушенном здании мы собирали лекарства и все, что уцелело, а затем переносили мешки в другое отделение, которое продолжало работать.

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Вокруг – обстрелы. Свистело так, что уши закладывало, а Александр Ярошенко нас успокаивал: "Ребята, в одну воронку снаряд дважды не попадает". Но это ничего. Прибегаешь с медикаментами, отдаешь их медсестрам, а тут в дверь звонок. Девушки говорят: "Откройте". Открываю, а там раненые. Дети в крови. Вот это пережить было сложнее всего. Я сразу выходил во двор покурить. Не мог на это смотреть..." – поделился Грибанов в интервью Команда№1.

К слову, Мариуполь больше всего пострадал от российских фашистов, которые фактически уничтожили город своими коварными обстрелами.

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