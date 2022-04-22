"Самый страшный момент? И их много. Все говорят, что авиация – это настоящий кошмар. Я могу только подтвердить. Самолет летит низко, ты понимаешь, что сейчас будет ушиб, но не знаешь, куда. Артиллерия, когда ты в подвале, не так страшна, а против бомбы с неба любые укрытия напрасны. Все же видели, что случилось с Драматическим театром.

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Страшно было выходить на улицу, это большой риск. Многие и погибли именно тогда, когда куда-то ходили. За той же водой. Будучи на базе ФК Мариуполь, я однажды поднялся вверх, чтобы через тренировочные поля пройти к ребятам в общежитие. И там нарвался на вражеский самолет. Вижу – заходит. Я бегом в дом, где был мой помощник Андрей Оберемко. Успел у него скрыться, а прилетело прямо на поле, которое я собирался осмотреть", – поделился Грибанов в интервью Команда№1.

К слову, Мариуполь больше всего пострадал от российских фашистов, которые фактически уничтожили город своими коварными обстрелами.

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