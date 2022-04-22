"Являюсь ли я все еще главным тренером Мариуполя U-19? Да. У меня контракт с клубом, его никто не разрывал. Но зарплату нам уже не платят. За март была начислена материальная помощь, и на этом, сказали, все. Ситуация понятна и логична, но как руководитель, так сказать, отдельного коллектива, которым является наша юношеская команда, я хотел бы, чтобы клуб с максимальным пониманием отнесся к дальнейшей судьбе своих сотрудников.

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Многие из них уехали из Мариуполя без машин, без вещей, без сбережений, и я считаю, что нельзя бросать людей на произвол судьбы. Каждый из них, и я, в частности, готов участвовать в волонтерских мероприятиях, быть полезным стране. Возможно, клуб нас как-то организует", – поделился Грибанов в интервью Команда№1.

К слову, Мариуполь больше пострадал от российских фашистов, которые фактически уничтожили город своими коварными обстрелами.

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