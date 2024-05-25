"Нам была нужна победа или ничья, чтобы попасть в еврокубки. Большая благодарность нашим ребятам, что они выполнили задачу. Сегодня была жаркая погода в Одессе. Задача выполнена, мы двигаемся дальше. Что будет дальше – будем думать позже.

СК Днепр-1 имеет 4-месячную задолженность по зарплате – клуб рискует бесплатно потерять всех своих звезд

Говорил, что команду покинет 70 процентов игроков? Это вопрос не ко мне. Есть руководители, которые отвечают за это. Думаю, что надо им ответить, что и как будет дальше. Кем будем играть в Европе? Это главный вопрос для нас. Мы-то вышли, а как дальше? Надо набирать очки для нашей страны, чтобы не опускались, чтобы мы были наверху, и легче было другим клубам играть. Кто-то будет попадать сразу в Лигу чемпионов, кто-то будет в группу Лиги Европы попадать.

Отсутствие Бабенко и Пихалёнка в заявке? Бабенко за день до игры – ангина. Пихалёнок вчера тренировался, все было хорошо. Сегодня утром встал – температура 37,7. Что-то хотели сделать, но футбол – это такая штука, что если чувствуешь, что на 100 процентов не можешь, лучше не играть", – поделился Максимов в эфире УПЛ ТВ.

Напомним, СК Днепр-1 обыграл Черноморец в поединке 30-го тура, гарантировав себе участие в квалификации группы Лиги конференций в следующем сезоне.

Верес отправил Скрипника и Ко в Первую лигу, Минай не смог на чудо с Кривбассом, Оболонь сыграет в переходных матчах