Тренер Мальорки устроил расистский спектакль для японца Кубо, который принадлежит Реалу

Матч между Эспаньолом и Мальоркой (1:0) в 23 туре Примеры запомнился не только футбольными моментами.

Один из представителей тренерского штаба островитян устроил неоднозначный перфоманс в собственной технической зоне.

Алли подорвал соцсети расистской шуткой в адрес азиатов

Наставник Мальорки во втором тайме был вынужден проводить замену из-за травмы Сальвы Севильи. Арендованный из Реала Такефуса Кубо должен был выйти вместо ветерана, и один из тренеров нашел оригинальный способ, чтобы позвать молодого японца из зоны для разминок. Он приложил пальцы к глазам, будто растягивая их и объясняя – нам нужен именно представитель Азии.

Отметим, что даже выход Кубо не помог Мальорке избежать минимального поражения.

Такефуса Кубо – нова зірка Реала: він принижує Кейлора, знущається над ветеранами і товаришує з Луніним