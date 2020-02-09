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Тренер Мальорки устроил расистский спектакль для японца Кубо, который принадлежит Реалу

19:53 88 Читати українською
Тренер Мальорки устроил расистский спектакль для японца Кубо, который принадлежит Реалу
Такефуса Кубо / Getty Images

Матч между Эспаньолом и Мальоркой (1:0) в 23 туре Примеры запомнился не только футбольными моментами.

58’ Рауль Де Томас
 
58’ Рауль Де Томас

Один из представителей тренерского штаба островитян устроил неоднозначный перфоманс в собственной технической зоне.

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Наставник Мальорки во втором тайме был вынужден проводить замену из-за травмы Сальвы Севильи. Арендованный из Реала Такефуса Кубо должен был выйти вместо ветерана, и один из тренеров нашел оригинальный способ, чтобы позвать молодого японца из зоны для разминок. Он приложил пальцы к глазам, будто растягивая их и объясняя – нам нужен именно представитель Азии.

Отметим, что даже выход Кубо не помог Мальорке избежать минимального поражения.

Такефуса Кубо – нова зірка Реала: він принижує Кейлора, знущається над ветеранами і товаришує з Луніним

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Теги
Испания Расизм в футболе Такефуса Кубо Такефуса Кубо Эспаньол - Мальорка Мальорка Мальорка Видеоновости
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