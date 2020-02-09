Тренер Мальорки влаштував расистський спектакль для японця Кубо, який належить Реалу

Матч між Еспаньйолом та Мальоркою (1:0) у 23 турі Прімери запам'ятався не лише футбольними моментами.

Один з представників тренерського штабу острів'ян влаштував неоднозначний перфоманс у власній технічній зоні.

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Наставник Мальорки у другому таймі був змушений проводити заміну через травму Сальви Севільї. Орендований з Реала Такефуса Кубо повинен був вийти замість ветерана, і один з тренерів знайшов оригінальний спосіб, щоб покликати молодого японця із зони для розминок. Він приклав пальці до очей, ніби розтягуючи їх і пояснюючи – нам потрібен саме представник Азії.

Відзначимо, що навіть вихід Кубо не допоміг Мальорці уникнути мінімальної поразки.

Такефуса Кубо – нова зірка Реала: він принижує Кейлора, знущається над ветеранами і товаришує з Луніним