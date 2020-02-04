Тренер, которого Малага уволила из-за интимного видео, подал в суд на клуб – он требует солидную компенсацию

Тренер Виктор Санчес, который недавно попал в скандальную ситуацию, требует финансовой компенсации от своего бывшего клуба.

В начале января Малага отстранила, а затем уволила Санчеса за интимное видео. Тренер отправил его в личном чате, но видео было похищено и опубилковане в интернете.

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Санчес хочет получить компенсацию в размере 600 тысяч евро за моральный ущерб, причиненный ему в связи с увольнением из клуба, информирует As. Тренер обратился в суд, слушание назначено на 19 февраля.

К слову, 43-летний специалист возглавил Малагу в апреле 2019 года. После его увольнения команду возглавил Серхио Пеликкер. Малага сейчас занимает 17 место в турнирной таблице Сегунды и имеет серьезные финансовые проблемы.

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