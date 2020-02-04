toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АНДРЕЙ ЛУНИН

Тренер, которого Малага уволила из-за интимного видео, подал в суд на клуб – он требует солидную компенсацию

13:58 20 Читати українською
Тренер, которого Малага уволила из-за интимного видео, подал в суд на клуб – он требует солидную компенсацию
Виктор Санчес / BBC

Тренер Виктор Санчес, который недавно попал в скандальную ситуацию, требует финансовой компенсации от своего бывшего клуба.

В начале января Малага отстранила, а затем уволила Санчеса за интимное видео. Тренер отправил его в личном чате, но видео было похищено и опубилковане в интернете.

Барселона может заплатить Мендешу огромные комиссионные за трансфер Тринкау

Санчес хочет получить компенсацию в размере 600 тысяч евро за моральный ущерб, причиненный ему в связи с увольнением из клуба, информирует As. Тренер обратился в суд, слушание назначено на 19 февраля.

К слову, 43-летний специалист возглавил Малагу в апреле 2019 года. После его увольнения команду возглавил Серхио Пеликкер. Малага сейчас занимает 17 место в турнирной таблице Сегунды и имеет серьезные финансовые проблемы.

"С ним все очень плохо": как испанские СМИ оценивают Лунина и Зозулю после первой очной битвы в Сегунде

blog_ava
Кадара перевели в дубль Динамо после открытого конфликта с Михайличенко, – СМИ
11:33
514
Теги
Малага Малага Испания Виктор Санчес Виктор Санчес Сегунда
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
3
мин
Айнтрахт Франкфурт
19:30
РБ Лейпциг
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук