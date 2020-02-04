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Тренер, якого Малага звільнила через інтимне відео, подав до суду на клуб – він вимагає солідну компенсацію

13:51 128 Читать на русском
Тренер, якого Малага звільнила через інтимне відео, подав до суду на клуб – він вимагає солідну компенсацію
Віктор Санчес / BBC

Тренер Віктор Санчес, який нещодавно потрапив у скандальну ситуацію, вимагає фінансової компенсації від свого колишнього клубу.

На початку січня Малага відсторонила, а згодом звільнила Санчеса через інтимне відео. Тренер відправив його в особистому чаті, але відео було викрадене і опубілковане в інтернеті.

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Санчес хоче отримати компенсацію у розмірі 600 тисяч євро за моральну шкоду, заподіяну йому в зв'язку зі звільненням із клубу, інформує As. Тренер звернувся до суду, слухання призначене на 19 лютого.

До слова, 43-річний фахівець очолив Малагу у квітні 2019 року. Після його звільнення команду очолив Серхіо Пеліккер. Малага наразі посідає 17 місце в турнірній таблиці Сегунди і має серйозні фінансові проблеми.

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Теги
Малага Малага Іспанія Віктор Санчес Віктор Санчес Сегунда
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