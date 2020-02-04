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Барселона может заплатить Мендешу огромные комиссионные за трансфер Тринкау

13:29 87 Читати українською
Барселона может заплатить Мендешу огромные комиссионные за трансфер Тринкау
Жорже Мендеш / ESPN

Не только португальская Брага существенно пополнит свой бюджет благодаря переходу юного таланта Франсиску Тринкау в Барселону.

Агент Жорже Мендеш, который был посредником в переговорах Барселоны с Брагой, может получить комиссионные в размере 7 млн ​​евро, информирует As. Мендеш уже получил 1,5 млн евро. Эта сумма может увеличиться еще на 5,5 млн, если Тринкау будет успешно выступать за "сине-гранатовых".

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Напомним, что Барселона выложила за 20-летнего форварда почти 31 млн евро. Он присоединится к команде по окончании текущего сезона. В текущем сезоне он забил 3 гола в 12 матчах за Брагу в чемпионате Португалии.

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Испания Барселона Барселона Жорже Мендеш Франсиску Тринкау Франсиску Тринкау
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