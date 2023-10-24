Чемпионат Румынии, 13 тур

ЧФР Клуж – Оцеул – 0:0

Один из лидеров первенства на собственном поле не сумел пробить оборону идущего в середине турнирной таблицы Оцеула. Матч завершился без голов, так что ЧФР Клуж остался вторым и позволил Стяуа увеличить отрыв до трех очков.

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Одним из тех, кто должен был изменить ход матча, должен был стать Евгений Коноплянка, которого выпустили на поле на 65 минуте. Украинец успел осуществить две успешные попытки дриблинга и отдал две точные передачи из четырех попыток, также вингер 9 раз выполнял кроссы, но только один из них был успешным.

К слову, это был третий матч Коноплянки в составе ЧФР Клуж. Более двух месяцев Евгений провел без игровой практики.