"Знаете, почему это не может быть таким случаем, как с Баптистой? Он за месяц зарабатывал столько, сколько Коноплянка за целый период. Поэтому это не сравнимо. Не знаю точно, за сколько месяцев он столько получит, но это точно много времени.

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Поверьте мне, большая разница. Я не говорил о Коноплянке, потому что пока он не играл или играл очень мало. Трудно сказать, что он является настоящим четким решением по сравнению с игравшим Каморой или Манеа, которого мы знаем", – сказал Балай для FANATIK.

Напомним, прошлым летом Евгений Коноплянка присоединился к ЧФР Клуж, но с тех пор только дважды выходил на футбольное поле. Украинец сыграл 16 минут против Адана Демирспор и 7 минут в дерби против команды Университатя Клуж. Жулио Баптиста также был помпезным трансфером клуба, но сыграл в Румынии всего три матча.

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