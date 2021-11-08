"Думаю, что удастся уснуть. Почему нет? Ребята провели достойный матч в плане действий в атаке. Буду спокойно спать, потому что отрезками мы видели Колос, к которому все привыкли – команду с характером, которая умеет атаковать, не боится атаковать, смелую команду.

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Перед матчем говорил футболистам обычные вещи. Организационные вопросы, ничего удивительного не говорил. Попросил быть смелыми, сыграть в футбол, который бы понравился нашим болельщикам, не прятаться на футбольном поле. Были отрезки, когда это удавалось.

Выходили как на последнее сражение – это слишком пафосно, мы хотели исправиться перед болельщиками за неудачные результаты. Мы были мотивированы показать лучший футбол. А последний бой у нас впереди. И не один. То, что мы не реализовали все наши шансы – это нужно создавать их больше и работать над реализацией.

Я не заглядываю вперед насчет своих перспектив в Колосе. У нас будет следующий матч, мы идем от игры к игре. Я не задумываюсь о перспективе, глядя на наши результаты", – отметил Вишняк в эфире УПЛ Online.

Напомним, Шахтер обыграл Колос (3:1), набрал 45 очков и обогнал Динамо по дополнительным показателям. Колос с 11 пунктами опустился на 12 место.

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