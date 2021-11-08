"Думаю, що вдасться заснути. Чому ні? Хлопці провели гідний матч у плані дій в атаці. Спокійно спатиму, бо відрізками ми бачили Колос, до якого всі звикли – команду з характером, яка вміє атакувати, не боїться атакувати, сміливу команду.

Колос – Шахтар – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Перед матчем говорив футболістам звичайні речі. Організаційні питання, нічого надзвичайного не говорив. Попросив бути сміливими, зіграти у футбол, який би сподобався нашим уболівальникам, не ховатися на футбольному полі. Були відрізки, коли це вдавалося.

Виходили як на останній бій – це надто пафосно, ми хотіли виправитись перед уболівальниками за невдалі результати. Ми були мотивовані показати найкращий футбол. А останній бій у нас попереду. І не один. Те, що ми не реалізували всі наші шанси, – це потрібно створювати їх більше та працювати над реалізацією.

Я не заглядаю вперед щодо своїх перспектив у Колосі. У нас буде наступний матч, ми йдемо від гри до гри. Я не замислююсь про перспективу, дивлячись на наші результати", – зазначив Вишняк у ефірі УПЛ Online.

Нагадаємо, Шахтар обіграв Колос (3:1), набрав 45 очок та обігнали Динамо за додатковими показниками. Колос з 11 пунктами опустився на 12 місце.

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