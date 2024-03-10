Выступление Виталия Миколенко в поединке 28-го тура АПЛ против Манчестер Юнайтед нельзя занести в актив украинцу.

Манчестер Юнайтед уверенно победил Эвертон (2:0), а Миколенко стал жертвой троллинга беттинговой компании Paddy Power.

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Виталий дважды сыграл рукой в собственной штрафной, но арбитр в обоих случаях простил украинца. В заметке пошутили, сравнив игру Миколенко с волейболом, а реакция VAR на это была такой: "Нет, ничего подобного".

Добавим, что Виталий провел 29 матчей за "ирисок" в этом сезоне, записав в свой актив 2 гола.

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