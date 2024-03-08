Главный тренер Валенсии Рубен Бараха рассказал о том, как Роман Яремчук адаптировался к команде после своего перехода летом.

"Яремчук боролся, чтобы улучшить свое физическое состояние, первая часть сезона всегда тяжелая. Я очень рад за него, ему была нужна эта уверенность, особенно учитывая его ситуацию до приезда в Валенсию", – приводит слова Барахи Radio Taronja.

Яремчук восстановился и готов сыграть в следующем туре Примеры

Добавим, что участие Яремчука в игре с Хетафе было под вопросом, но украинец восстановился от повреждения, которое получил в поединке с Реалом. Роман даже принял участие во вчерашней тренировке в общей группе.

В текущем сезоне нападающий сборной Украины сыграл в 22 матчах за Валенсию, отметившись 4 голами, в том числе в ворота Реала.

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