На днях Gazzetta dello Sport вышла с материалом о том, что Фонсека рассматривается Миланом как запасной вариант, если клубу не удастся договориться с Хуленом Лопетеги. Как отмечает инсайдер Бен Джейкобс, помимо "россонери" в услугах одновременно Фонсеки и Лопетеги также заинтересован Вест Хэм.

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Ранее "молотобойцы" отрицали тот факт, что уже предложили Лопетеги трёхлетний контракт. Милан также не спешит проводить переговоры с Лопетеги, особенно на фоне недовольства фанатов возможным приглашением испанского специалиста.

Напомним, что Вест Хэм является действующим победителем Лиги конференций. Лондонская команда выиграла первый еврокубковый трофей с 1965 года под руководством Девида Мойеса.

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