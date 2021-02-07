Наставник Хетафе Хосе Бордалас жалеет о тяжелой травме хавбека Севильи Лукаса Окампоса, после которой едва не началась драка между скамейками запасных.

"Профессионалы меньше всего желают травмы сопернику. Жесткий фол был абсолютно случайным. Я пошел интересоваться состоянием Окампоса, а тренер Севильи упрекнул меня с обвинениями. Я чувствовал себя атакованным, такого еще в моей карьере не было. Мне это кажется неуважением. Я прочитал по его губах что-то очень серьезное, это недопустимое оскорбление.

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Рефери удалил меня из-за тренера соперника. Мне очень грустно, потому что я всегда стараюсь помочь своим товарищам по команде, хотя каждый из нас борется за свою цель. У меня плохое чувство. Я чувствую себя несправедливо осужденным и несправедливо наказанным", – цитирует Бордаласа Mundo Deportivo.

Напомним, игрок Хетафе Даконам грубо прыгнул на ногу Окампосу (аргентинца вынесли на носилках), после чего Бордалас и тренер Севильи Лопетеги громко начали выяснять отношения на бровке. Арбитр обоим показал красную карточку.

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