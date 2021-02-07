Наставник Хетафе Хосе Бордалас шкодує про важку травму хавбека Севільї Лукаса Окампоса, після якої ледь не почалася бійка між лавами запасних.

"Професіонали найменше бажають травм супернику. Жорсткий фол був абсолютно випадковим. Я пішов цікавитися станом Окампоса, а тренер Севільї дорікнув мені зі звинуваченнями. Я почувався атакованим, такого ще в моїй кар'єрі не було. Мені це здається неповагою. Я прочитав по його губах щось дуже серйозне, це неприпустима образа.

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Рефері вилучив мене через тренера суперника. Мені дуже сумно, тому що я завжди намагаюся допомогти своїм товаришам по команді, хоча кожен з нас бореться за свою мету. У мене погане відчуття. Я почуваюся несправедливо осудженим і несправедливо покараним", – цитує Бордаласа Mundo Deportivo.

Нагадаємо, гравець Хетафе Даконам брутально стрибнув на ногу Окампосу (аргентинця винесли на ношах), після чого Бордалас і тренер Севільї Лопетегі гучно почали з'ясовувати стосунки на бровці. Арбітр обом показав червону картку.

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