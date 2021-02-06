Матч Севилья - Хетафе в рамках 22-тура Ла Лиги для Лукаса Окампоса завершился досрочно.

На 53-й минуте поединка аргентинский нападающий Севильи пострадал в столкновении с игроком Хетафе. Джене Даконам нанес своему сопернику травму, осуществив крайне грубый фол. Справедливая красная карточка.

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Наставник хозяев Хулен Лопетеги не скрывал злости из-за действий подопечных своего визави и попытался лично это донести Хосе Бордаласу. Разгорелась ссора, по итогам которой арбитр удалил еще и обоих тренеров.

Лукас Окампос покидал поле в слезах и на носилках. О тяжести повреждения на момент написания новости информации нет.