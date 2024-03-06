Бавария перевернула все в свою пользу за 8 минут в конце первого тайма – отличились Кейн и Мюллер. Следует отметить неудачный вечер Чиро Иммобиле. Перед голами соперника капитан Лацио упустил хороший шанс, а потом еще и “привез” у собственных ворот.

Бавария взяла разгромный реванш у Лацио и вышла в 1/4 ЛЧ – "красная машина" наконец завелась, Кейн оформил дубль

После перерыва Бавария добила Лацио. Проведель парировал удар Сане, но прямо на ногу Кейну. 3:0 – Мюнхен взял уверенный реванш и шагает в четвертьфинал ЛЧ.