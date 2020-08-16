Тренер Гента: Приятно, что Пластун уже дважды забил, но в обороне он пока не очень

"Приятно, что Пластун уже дважды забил в этом сезоне, но я все равно рассчитываю на его игру в обороне.

4 гравці збірної України в бельгійській битві: помилка та гол Пластуна, "сухий" Яремчук, несподівана перемога Макаренка

Пока он не настолько хорошо играл в защите. Мы уже пропустили четыре мяча за два матча. И это вина всей команды, а не только Пластуна", - цитирует слова главного тренера Voetbal Belgie.

Напомним, команда украинсца проиграла первые два матча нового сезона Лиги Жупиле, а сам Игорь Пластун успел отметиться двумя забитыми мячами. Сейчас Гент занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице.

Єврокубкові коронавірусні пригоди Шахтаря: підготовка до Інтера стартувала – відкрите тренування і тест на COVID-19