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Тренер Гента: Приятно, что Пластун уже дважды забил, но в обороне он пока не очень

19:45 - Читати українською
Тренер Гента: Приятно, что Пластун уже дважды забил, но в обороне он пока не очень
Игорь Пластун с одноклубником / Фото из открытых источников

Тренер Гента Йес Торуп прокомментировал действия украинца Игоря Пластуна после двух сыгранных матчей бельгийского первенства.

"Приятно, что Пластун уже дважды забил в этом сезоне, но я все равно рассчитываю на его игру в обороне.

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Пока он не настолько хорошо играл в защите. Мы уже пропустили четыре мяча за два матча. И это вина всей команды, а не только Пластуна", - цитирует слова главного тренера Voetbal Belgie.

Напомним, команда украинсца проиграла первые два матча нового сезона Лиги Жупиле, а сам Игорь Пластун успел отметиться двумя забитыми мячами. Сейчас Гент занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице.

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Теги
Бельгия Украинцы за рубежом Игорь Игорь Пластун Гент Гент
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