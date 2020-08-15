4 гравці збірної України в бельгійській битві: помилка та гол Пластуна, "сухий" Яремчук, несподівана перемога Макаренка

Ліга Жупіле, 2 тур

Гент – Кортрейк – 1:2

Голи: Пластун, 59 – Моффі, 22, ван дер Брюгген, 83

Бельгійський чемпіонат стартував минулого тижня. У другому турі відбувся цікавий для українських вболівальників матч – Гент приймав Кортрейк. Євген Макаренко приїхав у гості до Романа Яремчука, Ігоря Пластуна та Романа Безуса. Всі 4 гравці потрапили у розширений список збірної України перед матчами Ліги націй.

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Яремчук і Пластун вийшли у стартовому складі Гента, а Безус розпочинав у запасі. Макаренко по іншу сторону барикад отримав місце у півзахисті Кортрейка.

Роман Яремчук: багато ударів, нуль голів

Основний форвард збірної на старті зустрічі заробив гострий штрафний, з якого ледь не забив Кастро-Монтес. Гент володів ініціативою та постійно атакував, тому Яремчук перебував у центрі уваги. Роман непогано рухався попереду, постійно шукав вільні зони, відкривався під передачі та обігрувався з партнерами.

А от на другому поверсі почувався не так комфортно. На нього часто навішували з обох флангів, але виграти верхову боротьбу Яремчуку не вдавалося – суперники все знімали. Коли ж він відтягувався глибше та отримував передачі обличчям до чужих воріт, виникала гострота.

Український нападник здалеку розряджав гармату. Спершу удар не йшов, але потім Роман пристрілявся та змусив голкіпера Кортрейка вступати у гру. Наприкінці першого тайму Якубех ледь-ледь витягнув м'яч з кута власних воріт, а по перерві – дістав з-під поперечини. Вже на останніх хвилинах Яремчук з гострого кута намагався енний раз переправити м'яч у сітку, однак знову програв дуель воротарю.

Ігор Пластун: результативна помилка та реабілітація

Пластун у попередньому турі отримав неприємну травму пеніса, з якою потрапив на сторінки багатьох європейських ЗМІ, але перед матчем тренер заявив, що з Ігорем все в порядку, що він готовий вийти на поле.

За Пластуном сьогодні спостерігалася звична історія: прекрасний на м'ячі, слабкий без м'яча. Гент будував атаки з глибини, затиснувши гостей на їхній половині, а український центрбек брав активну участь у білд-апі команди.

Ігор не обмежувався короткими передачами ближньому (хоча одна з таких могла обрізати всю команду), а виконував точні діагоналі та розрізав редути Кортрейка вертикальними передачами. Словом, все було чудово, поки опонент не переходив в атаку.

І тоді виникали проблеми з позиційною грою та спробами зіграти у відборі. Коли Гент пропустив, Пластун став одним з антигероїв епізоду. 29-річний захисник дозволив Моффі вільно прийняти м'яч перед штрафним майданчиком, після чого самоусунувся жахливим підкатом в нікуди. Коментатор не раз говорив про помилку Ігоря, бельгійська преса пише, що він дуже легко дозволив себе обіграти.

У другому таймі Пластун реабілітувався голом у чужі ворота – прийшов на кутовий та головою переправив м'яч у сітку, зрівнявши рахунок. Українець забив у другому матчі поспіль! А в компенсований час міг ще й асистувати – скинув на порожні ворота Кляйндінсту, але той не забив.

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Роман Безус: освіжив атаку Гента

Третій українець з'явився у складі Гента по перерві та зразу став центральною фігурою на полі. Кожна атака господарів йшла через Безуса. Роман уникав поперечних передач і в кожній ситуації шукав можливість загострити.

Завдяки йому атаки Гента стали різноманітнішими та швидшими. На першій хвилині перебування на полі Безус відібрав м'яч на чужій половині та прострілив у штрафний майданчик, що призвело до моменту Яремчука. Потім класно подав на дальню стійку тому ж Кляйндінсту – партнер не замкнув.

Українська зв'язка ще не раз була близька до створення гольової нагоди – не склалося. Гент зустрів фінальний свисток на щиті.

Євген Макаренко: хороший елемент команди-переможця

Солідний матч у виконанні Макаренка, який став частиною монолітної дворівневої оборони Кортрейка. Десь міг зіграти цупкіше, десь міг краще прочитати епізод. Однак в цілому не випадав з півзахисту команди, тримаючи низький позиційний захист.

Євгену бракує швидкості (запоров перспективну контратаку), але коли потрібно було в статиці вирізати точну передачу вперед – він приймав грамотні рішення. І виконання не підводило. Змінював вектор атак, просував м'яч, легко відігрував суперників. Макаренко подає всі кутові Кортрейка.

Потрібно визнати, що зі стандартів гості нічого не створили, але на останніх хвилинах вирвали у віце-чемпіона перемогу голом ван дер Брюггена. Кортрейк набрав перші очки в сезоні, а от Гент залишився після двох турів з нулем.

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