Тренер Гента: Приємно, що Пластун вже двічі забив, але в обороні він поки що не дуже

"Приємно, що Пластун вже двічі забив у цьому сезоні, але я все одно розраховую на його гру в обороні.

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Поки він не настільки добре грав у захисті. Ми вже пропустили чотири м'ячі за два матчі. І це вина всієї команди, а не тільки Пластуна", – цитує слова головного тренера Voetbal Belgie.

Нагадаємо, команда українця програла перші два матчі нового сезону Ліги Жупіле, а сам Ігор Пластун встиг відзначитись двома голами. Наразі Гент посідає передостанню сходинку у турнірній таблиці.

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