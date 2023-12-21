Бетис и Жирона разошлись миром в поединке 18-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Жирона неплохо начала поединок, однако в голевое преимущество это воплотилось лишь под конец первого тайма, когда Савио заработал пенальти. Довбик же уверенно реализовал удар с 11-метровой отметки.

Довбик забил, получил дебютную желтую в Испании и рано ушел с поля – Жирона потеряла победу против неприступного Бетиса

Вторая половина проходила без голов, игра шла к победе Жироны, но Бетис отобрал очки у лидера Ла Лиги. Постарался Песселья – после розыгрыша углового мяч отскочил к нему, а Херман попал в девятку почти без шансов для вратаря.