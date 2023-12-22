Головний тренер Жирони Мічел розповів, чому досить рано замінив Артема Довбика у грі 18-го туру Ла Ліги проти Бетіса.

"Заміна Довбика? У нього пошкодження камбалоподібного м’яза, ми не хотіли так сильно ризикувати.

Продовження результативної серії Довбика у відеоогляді матчу Бетіс – Жирона – 1:1

Проти Алавеса він не мав змоги відпочити. До того ж у мене є два форварди, яким я дуже довіряю", – цитує Мічела Marca.

Нагадаємо, що саме Довбик вивів Жирону вперед у першому таймі, але був замінений на 64-й хвилині. Бетіс зумів врятувати нічию наприкінці гри.

Довбик забив, отримав дебютну жовту в Іспанії і рано пішов з поля – Жирона втратила перемогу проти неприступного Бетіса