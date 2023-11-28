Жирона может потерять Артема Довбика не только на матч против Атлетика (1:1).

Украинский нападающий получил травму в последний момент и не смог помочь команде против басков. Обязанности голеадора взял на себя Виктор Цыганков, но этого хватило только для ничьей.

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После игры главный тренер Жироны Мичел похвалил конкурента Довбика – 36-летнего Кристиана Стуани, сообщает Mundo Deportivo. Впрочем, ветеран в последний раз забивал месяц назад. Мичел не смог гарантировать, что Довбик успеет восстановиться до следующего матча против Валенсии (2 декабря).

Добавим, что именно Артем является лучшим бомбардиром Жироны в нынешнем сезоне – 7 голов+5 ассистов в 14 матчах.

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