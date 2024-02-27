Первый тайм прошел без голов, а счет удалось открыть Цыганкову на 52-й минуте – украинцу удался точный удар низом с линии штрафной после передачи Гутьерреса. Виктор мог стать еще и ассистентом, но Довбик запустил мяч выше с линии вратарской.

Цыганков забил победный гол в ворота Райо – Жирона обошла Барселону в Ла Лиге, Довбик показал чудеса расточительности

Райо Вальекано еще и остался в меньшинстве – две желтые за минуту получил Чаваррия. А результат игры в компенсированное время сделал Савио – бразилец дважды самостоятельно прорвался к воротам соперника и оформил дубль.