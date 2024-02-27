Гол Цыганкова и промах Довбика в видеообзоре матча Жирона – Райо Вальекано – 3:0
08:33 - Читати українською
Жирона разгромно победила Райо Вальекано в поединке 26-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
52’ Виктор Цыганков
90+1’ Савио
90+5’ Савио
Хосеп Чаваррия 76’
52’ Виктор Цыганков
76’ Хосеп Чаваррия
90+1’ Савио
90+5’ Савио
Первый тайм прошел без голов, а счет удалось открыть Цыганкову на 52-й минуте – украинцу удался точный удар низом с линии штрафной после передачи Гутьерреса. Виктор мог стать еще и ассистентом, но Довбик запустил мяч выше с линии вратарской.
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Райо Вальекано еще и остался в меньшинстве – две желтые за минуту получил Чаваррия. А результат игры в компенсированное время сделал Савио – бразилец дважды самостоятельно прорвался к воротам соперника и оформил дубль.
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