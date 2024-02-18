Наставник Жироны Мичел рассказал о подготовке к матчу 25-го тура чемпионата Испании против Атлетика Бильбао, который имеет важнейшее значение в борьбе за путевки в ЛЧ.

"Команда провела хорошую неделю. Не сыграет дисквалифицированный Ян Коуту, есть сомнения насчет участия Дейли Блинда. Но дисквалификации – это моя проблема, а не команды. Игроки и тренерский штаб знают, что надо делать.

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Атлетик – это команда, которая забивает дома много голов. Они умеют отлично прессинговать, поэтому нам придется защищаться больше, чем обычно. Ожидаю, что матч будет сложным, но в то же время надеюсь, что Жирона продемонстрирует лучшую свою версию. Надо поддерживать наш уровень, который в этом сезоне является очень высоким.

Нет давления – играть против прямого конкурента. Впереди еще 14 туров. Считаю, что Жирона в очень хорошей позиции, чтобы выйти в еврокубки. Но для этого надо продолжать выигрывать и набирать очки. Но, безусловно, если мы сможем обыграть Атлетик на Сан-Мамесе, Лига чемпионов будет очень близкой целью.

Я не знаю, сколько точно надо набрать очков для выхода в Лигу чемпионов, но думаю, что с 59 этого не получится. Эта игра важна, но потом мы должны продолжать выигрывать. Мы хотим провести великолепный сезон, идя от матча к матчу.

Новый контракт Гассаниги? Клуб работает очень хорошо, глядя на настоящее и будущее. Продление Гассаниги – это очень хорошо. Есть и другие игроки, близкие к подписанию нового контракта", – цитирует Мичела Diari de Girona.

Матч Атлетик – Жирона состоится 19 февраля в 22:00 по киевскому времени. Команда Артема Довбика и Виктора Цыганкова занимает второе место (56 очков). Бильбао идет 5-м, имея 46 баллов.

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