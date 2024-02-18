Наставник Жирони Мічел розповів про підготовку до матчу 25-го туру чемпіонату Іспанії проти Атлетіка Більбао, який має надважливе значення в боротьбі за путівки в ЛЧ.

"Команда провела хороший тиждень. Не зіграє дискваліфікований Ян Коуту, є сумніви щодо участі Дейлі Блінда. Але дискваліфікації – це моя проблема, а не команди. Гравці та тренерський штаб знають, що треба робити.

Жирона боїться втратити Довбика і Циганкова – українці на радарі Челсі, Ман Юнайтед і Баварії

Атлетік – це команда, яка забиває вдома багато голів. Вони вміють відмінно пресингувати, тому нам доведеться захищатися більше, ніж зазвичай. Очікую, що матч буде складним, але водночас сподіваюся, що Жирона продемонструє найкращу свою версію. Треба підтримувати наш рівень, який у цьому сезоні є дуже високим.

Немає тиску – грати проти прямого конкурента. Попереду ще 14 турів. Вважаю, що Жирона в дуже хорошій позиції, щоб вийти в єврокубки. Але для цього треба продовжувати вигравати і набирати очки. Але, безумовно, якщо ми зможемо обіграти Атлетік на Сан-Мамесі, Ліга чемпіонів буде дуже близькою метою.

Я не знаю, скільки точно треба набрати очок для виходу в Лігу чемпіонів, але думаю, що з 59 цього не вийде. Ця гра важлива, але потім ми повинні продовжувати вигравати. Ми хочемо провести чудовий сезон, ідучи від матчу до матчу.

Новий контракт Гассаніги? Клуб працює дуже добре, дивлячись на сьогодення та майбутнє. Поновлення Гассаніги – це дуже добре. Є й інші гравці, близькі до підписання нового контракту", – цитує Мічела Diari de Girona.

Матч Атлетік – Жирона відбудеться 19 лютого о 22:00 за київським часом. Команда Артема Довбика і Віктора Циганкова посідає друге місце (56 очок). Більбао йде 5-м, маючи 46 балів.

Реал опускає Жирону на землю, Довбик не мав шансів, удар по его каталонських зірочок