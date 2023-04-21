Издание написало, что 22-летнего украинца Тодд Бёли перед презентацией на Стемфорд Бридж пригласил в раздевалку, куда зашло и окружение украинца.

Мудрик и Белли ошеломили звезд Челси в день презентации украинца, – СМИ

Это якобы ошеломило некоторых игроков Челси. Однако сам Михаил опроверг эту информацию в комментарии Tribuna. Он наведывался к новым одноклубникам без своих представителей.

Напомним, презентация Мудрика прошла 15 января. С того времени украинец успел провести за лондонцев 12 поединков. Пока без голов, но с двумя результативными передачами в активе.

Элегантным прикосновением обыграл двоих, идеально остановил Вини, подкатился под Модрича – насыщенные 25 минут Мудрика против Реала