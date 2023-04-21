Мудрик опроверг информацию о неожиданных выходках Бели в день его презентации
Вингер Челси и сборной Украины Михаил Мудрик возразил слухи, что распространил британский таблоид Daily Mail.
Издание написало, что 22-летнего украинца Тодд Бёли перед презентацией на Стемфорд Бридж пригласил в раздевалку, куда зашло и окружение украинца.
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Это якобы ошеломило некоторых игроков Челси. Однако сам Михаил опроверг эту информацию в комментарии Tribuna. Он наведывался к новым одноклубникам без своих представителей.
Напомним, презентация Мудрика прошла 15 января. С того времени украинец успел провести за лондонцев 12 поединков. Пока без голов, но с двумя результативными передачами в активе.
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