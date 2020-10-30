Киевское Динамо несмотря на поражение и ничью в двух стартовых турах ЛЧ выполнило солидную беговую работу.

"Бело-синие" пробежали 114,4 км в матче с Ференцварошем. Это меньше, чем в поединке с Ювентусом.

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Как сообщает Команда 1, это не помешало Динамо попасть в топ-5 команд, которые пробежали больше всех в двух стартовых турах ЛЧ. В частности, киевляне заняли 5 место. Их средний показатель составляет 115,3 км. Лучший результат за два матча демонстрирует Краснодар – 117,2 км.

Интересно, что по итогам двух туров средний показатель в турнире составляет 105,2 км. Рекорд нынешней Лиги чемпионов принадлежит Боруссии М – ее футболисты пробежали 121,2 км в матче с Реалом (2:2).

Заметим, киевляне в текущем розыгрыше ЛЧ проиграли Ювентусу (0:2) и сыграли вничью с Ференцварошем (2:2). 4 ноября Динамо встретится с Барселоной в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

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