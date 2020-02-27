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Тренер Динамо U-21 Мороз оценил адаптацию Бенито в команде

19:59 19 Читати українською
Тренер Динамо U-21 Мороз оценил адаптацию Бенито в команде
Бенито / фото ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо U-21 Юрий Мороз прокомментировал выступление Бенито за молодежный состав киевлян в поединке против СК Днепр-1.

"Сегодня нам помогли стандарты. К тому же, после пропущенного гола получили холодный душ и побежали вперед. Стали лучше перестраиваться, прессинговать и контролировать мяч – и забили два гола.

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Но нельзя доводить до того, чтобы пропускать первыми. Нужно быть более уверенными. Этого мы и хотим от ребят – чтобы они с первых минут контролировали ход поединка. Бенито еще нужно время. Мы выпускаем его на 20-30 минут, чтобы он не травмировался и добавил в готовности", – поделился Мороз в комментарии официальному сайту Динамо.

Отметим, что Динамо U-21 разбило ровесников из СК Днепр-1 (4:1), а Бенито появился на поле на 61 минуте.

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Динамо U-21 Динамо U-21 Олабиран Муйива (Бенито) Олабиран Муйива (Бенито) Динамо Киев Динамо Киев Юрий Мороз Юрий Мороз
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