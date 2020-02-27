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Тренер Динамо U-21 Мороз оцінив адаптацію Беніто в команді

19:55 467 Читать на русском
Тренер Динамо U-21 Мороз оцінив адаптацію Беніто в команді
Беніто / фото ФК Динамо Київ

Головний тренер Динамо U-21 Юрій Мороз прокоментував виступ Беніто за молодіжний склад киян в поєдинку проти СК Дніпро-1.

"Сьогодні нам допомогли стандарти. До того ж, після пропущеного гола отримали холодний душ і побігли вперед. Стали краще перебудовуватися, пресингувати і контролювати м'яч – і забили два голи.

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Але не можна доводити до того, щоб пропускати першими. Потрібно бути більш впевненими. Цього ми і хочемо від хлопців – щоб вони з перших хвилин контролювали хід поєдинку. Беніто ще потрібен час. Ми випускаємо його на 20-30 хвилин, щоб він не травмувався і додав у готовності", – поділився Мороз в коментарі офіційному сайту Динамо.

Зазначимо, що Динамо U-21 розбило одноліток з СК Дніпро-1 (4:1), а Беніто з'явився на полі на 61 хвилині.

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