toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
БЕНФИКА - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Динамо исключило Кадара из заявки на УПЛ – игрок откровенно намекнул на уход из клуба

18:32 337 Читати українською
Динамо исключило Кадара из заявки на УПЛ – игрок откровенно намекнул на уход из клуба
Тамаш Кадар / фото ФК Динамо

Защитник Динамо Тамаш Кадар в ближайшее время может покинуть киевский клуб.

Тамаш Кадар исключен из заявки Динамо на вторую часть сезона УПЛ.

Велика вероятность, что Кадара больше не будет в основе Динамо, – Цыганык

Венгр в своем Instagram открыто намекнул на трансфер в чемпионат Венгрии, подписав фото в машине: "Будапешт, скоро".

Напомним, Кадар позволил себе открыто критиковать главного тренера Динамо Алексея Михайличенко, за что венгра отправили в дубль.

Загублений: Швед у Селтіку – це помилка, або Яке Динамо спроможне реабілітувати українця

blog_ava
Безус и Пластун пытаются выбить Фонсеку и Мхитаряна из Лиги Европы – онлайн-трансляция
19:50
756
Теги
Трансферы Динамо Киев Динамо Киев Главное Тамаш Кадар Тамаш Кадар
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
43
мин
Бенфика
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук