Динамо исключило Кадара из заявки на УПЛ – игрок откровенно намекнул на уход из клуба

Защитник Динамо Тамаш Кадар в ближайшее время может покинуть киевский клуб.

Тамаш Кадар исключен из заявки Динамо на вторую часть сезона УПЛ.

Велика вероятность, что Кадара больше не будет в основе Динамо, – Цыганык

Венгр в своем Instagram открыто намекнул на трансфер в чемпионат Венгрии, подписав фото в машине: "Будапешт, скоро".

Напомним, Кадар позволил себе открыто критиковать главного тренера Динамо Алексея Михайличенко, за что венгра отправили в дубль.

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