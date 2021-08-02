"Мистер на сборах в спаррингах пробовал Дениса на этой позиции. У футболиста свой стиль игры, так называемый блуждающий, и ему понравилось, как он действовал в этой игре.

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Поэтому сегодня Гармаш вышел на поле и хорошо проявил себя, показав хорошие взаимосвязи. Но всегда есть куда стремиться, и всегда можно сыграть лучше – это касается не только Гармаша, но и всей команды", – приводит слова Караса официальный сайт Динамо.

Напомним, "бело-синие" разбили Верес (4:0) в стартовом матче в новом сезоне. Что насчет Гармаша, то Денис отличился забитым голом, играя на непривычной для себя позиции.

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