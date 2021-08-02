"Містер на зборах у спарингах пробував Дениса на цій позиції. У футболіста свій стиль гри, так званий блукаючий, і йому сподобалося, як він діяв у цих іграх.

Динамо – Верес – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Тому сьогодні Гармаш вийшов на поле і добре проявив себе, показавши хороші взаємозв’язки. Але завжди є куди прагнути, і завжди можна зіграти краще – це стосується не лише Гармаша, а й усієї команди", – наводить слова Караса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, "біло-сині" розбили Верес (4:0) у своєму стартовому матчі в новому сезоні. Щодо Гармаша, то Денис відзначився забитим голом, граючи на незвичній для себе позиції.

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