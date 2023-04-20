Главный тренер Динамо U-19 Игорь Костюк назвал игроков, которые могли бы усилить основную команду киевлян уже сейчас.

"Яцик и Боль не имеют проблем с мотивацией? Я считаю, что оба уже имеют уровень, чтобы играть на уровне УПЛ. Физически, психологически Яцык и Боль уже готовы играть на уровне взрослого футбола. У Луческу есть свое видение каждого игрока.

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В нынешней ситуации нужно использовать каждый шанс. Если дают какое-то время в первой команде или игровую практику в U-19. Нужно показывать свой профессионализм и потенциал", – рассказал Костюк в интервью Sport.ua.

К слову, Александр Яцик уже выходил в составе основной команды Динамо в этом сезоне, а вот Боль в нынешней кампании до сих пор не получал шансов от Мирчи Луческу.

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