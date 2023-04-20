Головний тренер Динамо U-19 Ігор Костюк назвав гравців, які могли б підсилити основну команду киян вже зараз.

"Яцик та Боль не мають проблем з мотивацією? Я вважаю, що обидва вже мають рівень, щоб грати на рівні УПЛ. Фізично, психологічно Яцик і Боль уже готові грати на рівні дорослого футболу. У Луческу є своє бачення кожного гравця.

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У нинішній ситуації потрібно використовувати кожен шанс. Якщо дають якийсь час у першій команді або ігрову практику в U-19. Потрібно показувати свій професіоналізм і потенціал", – розповів Костюк в інтерв'ю Sport.ua.

До слова, Олександр Яцик вже виходив у складі основної команди Динамо в цьому сезоні, а от Боль у цьогорічній кампанії досі не отримував шансів від Мірчі Луческу.

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