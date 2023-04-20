Несмотря на слухи о возможном уходе Мирчи Луческу из Динамо летом 2023 года, румын может остаться в Киеве и на следующий сезон, сообщил Слонка в своем твиттере.

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Отмечается, что пока невозможно быть уверенным относительно будущего тренера. Игорь Суркис начал поиски нового тренера еще в январе, когда Луческу заговорил о возможности ухода из клуба.

Напомним, что румынский специалист возглавил Динамо летом 2020 года и завоевал с киевлянами Кубок, чемпионат и Суперкубок Украины. В текущем сезоне подопечные Луческу выступают крайне неудачно – вылет из группы Лиги Европы и четвертое место в УПЛ.

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