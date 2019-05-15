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Тренер-дебютант ван Боммель может возглавить Баварию

15 мая 19:11 68 Читати українською
Тренер-дебютант ван Боммель может возглавить Баварию
Марк ван Боммель / Pro Shots

Главный тренер нидерландского ПСВ Марк ван Боммель в новом сезоне может начать работу с мюнхенской Баварией.

42-летний специалист является одним из претендентов на замену нынешнему наставнику "ротен" Нико Ковачу, сообщает Bild.

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Ван Боммель начал тренировать летом прошлого года. Под его руководством ПСВ перед последним туром Эредивизи сохраняет математические шансы на чемпионский титул. Во время игровой карьеры нидерландец провел в футболке Баварии 4,5 сезона.

В Мюнхене разочарованы работой хорвата Ковача, поэтому готовы уволить его по окончанию чемпионата. За тур до конца первенства в Бундеслиге Бавария удерживает лидерство, опережая дортмундскую Боруссию на 2 очка. Также мюнхенцы сыграют в финале Кубка Германии, а в Лиге чемпионов вылетели на стадии 1/8 финала.

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Германия Бавария Бавария ПСВ ПСВ Марк ван Боммель Марк ван Боммель
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