toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Тренер-дебютант ван Боммель може очолити Баварію

15 травня 19:11 318 Читать на русском
Тренер-дебютант ван Боммель може очолити Баварію
Марк ван Боммель / Pro Shots

Головний тренер нідерландського ПСВ Марк ван Боммель у новому сезоні може розпочати роботу з мюнхенською Баварією.

42-річний фахівець є одним із претендентів на заміну нинішньому наставнику "ротен" Ніко Ковачу, повідомляє Bild.

Баварія здивувала формою на наступний сезон – на футболках з'явились геометричні фігури

Ван Боммель почав тренувати влітку минулого року. Під його керівництвом ПСВ перед останнім туром Ередивізі зберігає математичні шанси на чемпіонський титул. Під час ігрової кар'єри нідерландець провів у футболці Баварії 4,5 сезони.

У Мюнхені розчаровані роботою хорвата Ковача, тому готові звільнити його після завершення чемпіонату. За тур до кінця першості в Бундеслізі Баварія утримує лідерство, випереджаючи дортмундську Борусію на 2 очки. Також мюнхенці зіграють у фіналі Кубка Німеччини, а в Лізі чемпіонів вилетіли на стадії 1/8 фіналу.

"Прозріння імені Динамо Лобановського, футбол для "PlayStation" та уроки Саккі": тренерські принципи Ральфа Рангніка

blog_ava
Маліновський може перейти у Наполі
12:39
4006
Теги
Німеччина Баварія Баварія ПСВ ПСВ Марк ван Боммель Марк ван Боммель
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
0
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук