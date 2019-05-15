Тренер-дебютант ван Боммель може очолити Баварію

Головний тренер нідерландського ПСВ Марк ван Боммель у новому сезоні може розпочати роботу з мюнхенською Баварією.

42-річний фахівець є одним із претендентів на заміну нинішньому наставнику "ротен" Ніко Ковачу, повідомляє Bild.

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Ван Боммель почав тренувати влітку минулого року. Під його керівництвом ПСВ перед останнім туром Ередивізі зберігає математичні шанси на чемпіонський титул. Під час ігрової кар'єри нідерландець провів у футболці Баварії 4,5 сезони.

У Мюнхені розчаровані роботою хорвата Ковача, тому готові звільнити його після завершення чемпіонату. За тур до кінця першості в Бундеслізі Баварія утримує лідерство, випереджаючи дортмундську Борусію на 2 очки. Також мюнхенці зіграють у фіналі Кубка Німеччини, а в Лізі чемпіонів вилетіли на стадії 1/8 фіналу.

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