Наставник каталонцев на игру против "зеленых" вызвал 21 игрока. Об этом сообщает пресс-служба в клубных соцсетях.

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Как и ожидалось, путешествие в Севилью пропустит Виктор Цыганков, который не участвовал в матче против Алавеса в 17 туре из-за повреждения. Также не сыграют с Бетисом Борха, Тони Вилья и Янхель Эрерра. Артем Довбик попал в заявку и попытается помочь команде добыть очередные три очка. Мичел сможет рассчитывать и на форварда Кристиана Стуани.

Напомним, Жирона сейчас лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, имея 44 очка. Реал отстает на два пункта. Каталонцы сыграют с Бетисом, 21 декабря. Начало матча в 20:00 по киевскому времени.

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